Браузер Firefox обошел Chrome в производительности

Браузер Firefox сумел опередить Google Chrome в показателях производительности JavaScript впервые за 10 лет.

Данные были опубликованы командой Mozilla на веб-сайте «Are we fast yet», отслеживающем производительность браузера на JavaScript и его сравнение с Chromium.

В похожем тесте JetStream 2 от Apple, оценивающем производительность JavaScript, Chrome по-прежнему опережает Firefox. Хотя разрыв остается существенным, результаты свидетельствуют о том, что Firefox продемонстрировал незначительное улучшение.

В тесте Speedometer, оценивающем не только производительность JavaScript, но и пропускную способность, оказалось, что Firefox догнал и даже немного опередил Chrome. Это свидетельствует о том, что у Mozilla есть потенциал и желание продолжать соревноваться с лидирующими браузерами.

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Разработчики сообщили, что продолжат упорное стремление к улучшению браузера Firefox и предоставлению пользователям более быстрого и эффективного веб-просмотра.