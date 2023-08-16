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Браузер Firefox обошел Chrome в производительности

Источник:
Sibnet.ru
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Браузер Firefox
Фото: © Szabo Viktor / Unsplash License

Браузер Firefox сумел опередить Google Chrome в показателях производительности JavaScript впервые за 10 лет.

Данные были опубликованы командой Mozilla на веб-сайте «Are we fast yet», отслеживающем производительность браузера на JavaScript и его сравнение с Chromium.

В похожем тесте JetStream 2 от Apple, оценивающем производительность JavaScript, Chrome по-прежнему опережает Firefox. Хотя разрыв остается существенным, результаты свидетельствуют о том, что Firefox продемонстрировал незначительное улучшение.

В тесте Speedometer, оценивающем не только производительность JavaScript, но и пропускную способность, оказалось, что Firefox догнал и даже немного опередил Chrome. Это свидетельствует о том, что у Mozilla есть потенциал и желание продолжать соревноваться с лидирующими браузерами.

Firefox для Android получит поддержку расширений

Разработчики сообщили, что продолжат упорное стремление к улучшению браузера Firefox и предоставлению пользователям более быстрого и эффективного веб-просмотра.

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Топ комментариев

NerosMan

4% инфляции это в чьих фантазиях

usacomp

Муська сходи в магазин увидишь реальную инфляцию.

Voennii

Я таки думаю что Шойгу больше должен волновать военный ресурс России.

TOJlCTblN

Диверсии и убийства?? Гуталином мазаться будут, чтоб за местных сойти??? Всё равно по запаху сала вычислят)))