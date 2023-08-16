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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киев бросил в бой последнее крупное подразделение

Источник:
Sibnet.ru
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Киев отправил на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду, это последнее крупное подразделение, которое Вооруженные силы Украины (ВСУ) держали в резерве, написал в статье для издания Forbes обозреватель Дэвид Экс.

«82-я десантно-штурмовая бригада численностью в 2 тысячи человек, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger 2, вступила в бой в районе Работино в Запорожской области на юге Украины», — отметил он.

По его мнению, такой шаг является хорошей и плохой новостью для контрнаступления Киева. «Когда 46-я и 82-я бригады отступят для отдыха и ремонта, может не оказаться столь же мощных свежих бригад, которые могли бы заменить их», — уточнил Экс.

По его словам, если «русские удержат в Работино свои позиции, то они могут оказаться в состоянии нанести ответный удар украинцам».

Во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что подразделения российской группировки войск за сутки отразили три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе Работина. По его словам, потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, по две боевые бронированные машины и гаубицы «Мста-Б», два автомобиля.

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Оборона #Армия
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