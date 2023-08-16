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Продажу алкоголя на летних верандах решили узаконить

Источник:
Sibnet.ru
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Летняя веранда
Фото: © Sibnet.ru

Рестораторам запрещено продавать алкоголь на летних верандах, это мешает развитию бизнеса, поэтому депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который разрешит пить на летниках.

Законопроект о разрешении продажи алкоголя на летних верандах рассмотрят в нижней палате в сентябре, сообщил «Известиям» представитель профильного комитета Госдумы.

«Запрет на продажу алкоголя на верандах заведений негативно влияет на экономические показатели предприятий общепита. Мы все помним, через какие трудности, в том числе финансовые, они прошли во время пандемии. Тогда многие владельцы бизнеса, по сути, получили пассив в виде предприятия и вкладывали большие собственные средства для того, чтобы сохранить дело», — сказал автор законопроекта Денис Кравченко.

Сейчас закон запрещает торговать спиртным в летниках и за такую нелегальную торговлю бизнесу грозит штраф в 200–300 тыс. рублей или лишение лицензии (статья 14.16 КоАП РФ). 

Законодательный запрет был направлен на то, чтобы не появлялись временные ларьки-наливайки, торгующие непонятной продукцией. Но под такие временные постройки попали и летние веранды вполне приличных ресторанов, где летом законно выпить можно только внутри.

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Топ комментариев

NerosMan

4% инфляции это в чьих фантазиях

usacomp

Муська сходи в магазин увидишь реальную инфляцию.

Voennii

Я таки думаю что Шойгу больше должен волновать военный ресурс России.

TOJlCTblN

Диверсии и убийства?? Гуталином мазаться будут, чтоб за местных сойти??? Всё равно по запаху сала вычислят)))