Российских гребцов пустили на чемпионат мира

Российские спортсмены примут участие в чемпионате мира по гребному спорту и смогут побороться за попадание на Олимпиаду в Париже, сообщила пресс-служба Федерации гребного спорта России.

Российскую сборную в мужских одиночных соревнованиях представят Александр Вязовкин и Александр Яковлев, в женских — Кира Ювченко и Анастасия Любич.

Гребцы из России могут выступать только в одиночках и двойках без рулевого, поэтому в заявки могли войти не более шести спортсменов.

«Мы изначально подали заявки на всех спортсменов, но в итоге отказались от двоек без рулевых, пока так. Это лучшие, надеюсь, они покажут максимально высокие результаты. Минимальная задача — попадание в финальную гонку», — заявил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Исполком Международной федерации гребного спорта (World Rowing) в июне принял решение разрешить ограниченному числу россиян и белорусов участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе на предстоящих чемпионатах мира (юношеские и взрослые категории).

Чемпионате мира по гребному спорту пройдет в Белграде (Сербия) с 3 по 10 сентября. Турнир будет квалификацией к Олимпийским играм 2024 года в Париже.