Фанаты ушли с концерта The Killers из‑за русского барабанщика

Группа The Killers испортила репутацию среди публики в Грузии после того, как во время концерта пригласила на сцену барабанщика из России.

После выхода барабанщика из России на концерте рок-группы группы The Killers зрители начали выкрикивать ругательства, показывать неприличные жесту руками и уходить, сообщает издание Paper Kartuli.

Музыканты The Killers, несмотря на происходящее в зале, сыграли еще одну песню с русским барабанщиком, а потом фронтмен заявил, что все люди - братья, и продолжил концерт.

После скандального концерта в Грузии «Радио Тбилиси» сняло с эфира песни группы The Killers.