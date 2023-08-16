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Фанаты ушли с концерта The Killers из‑за русского барабанщика

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Piotr Drabik from Poland / CC BY 2.0

Группа The Killers испортила репутацию среди публики в Грузии после того, как во время концерта пригласила на сцену барабанщика из России.

После выхода барабанщика из России на концерте рок-группы группы The Killers зрители начали выкрикивать ругательства, показывать неприличные жесту руками и уходить, сообщает издание Paper Kartuli.

Музыканты The Killers, несмотря на происходящее в зале, сыграли еще одну песню с русским барабанщиком, а потом фронтмен заявил, что все люди - братья, и продолжил концерт.

После скандального концерта в Грузии «Радио Тбилиси» сняло с эфира песни группы The Killers.

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Топ комментариев

NerosMan

4% инфляции это в чьих фантазиях

usacomp

Муська сходи в магазин увидишь реальную инфляцию.

Voennii

Я таки думаю что Шойгу больше должен волновать военный ресурс России.

TOJlCTblN

Диверсии и убийства?? Гуталином мазаться будут, чтоб за местных сойти??? Всё равно по запаху сала вычислят)))