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Мультфильму «Мама для мамонтенка» снимут продолжение

Источник:
Sibnet.ru
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Вторая часть мультфильма «Мама для мамонтенка» расскажет о сыне героя из первого мультика и о семейных ценностях.

Продолжением мультфильма займется студия «Базелевс», в качестве режиссера и продюсера выступит Антон Верещагин.

«Наш отважный мамонтенок — сын повзрослевшего героя советского мультфильма — отправляется в полное опасности приключение для того, чтобы найти настоящую маму для своего папы», — цитирует Верещагина «Интерфакс».

Саундтреком станет песня из советского мультфильма. На работу над мультфильмом уйдет около трех лет, вторая часть проекта может выйти в октябре 2026 года.

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

NerosMan

4% инфляции это в чьих фантазиях

usacomp

Муська сходи в магазин увидишь реальную инфляцию.

Voennii

Я таки думаю что Шойгу больше должен волновать военный ресурс России.

TOJlCTblN

Диверсии и убийства?? Гуталином мазаться будут, чтоб за местных сойти??? Всё равно по запаху сала вычислят)))