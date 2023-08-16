Мультфильму «Мама для мамонтенка» снимут продолжение

Вторая часть мультфильма «Мама для мамонтенка» расскажет о сыне героя из первого мультика и о семейных ценностях.

Продолжением мультфильма займется студия «Базелевс», в качестве режиссера и продюсера выступит Антон Верещагин.

«Наш отважный мамонтенок — сын повзрослевшего героя советского мультфильма — отправляется в полное опасности приключение для того, чтобы найти настоящую маму для своего папы», — цитирует Верещагина «Интерфакс».

Саундтреком станет песня из советского мультфильма. На работу над мультфильмом уйдет около трех лет, вторая часть проекта может выйти в октябре 2026 года.