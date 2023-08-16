Британская разведслужба MI6 отправит в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков, чтобы помешать сотрудничеству стран этого региона с Россией, сообщил военно-дипломатический источник.

«Согласно подтвержденной несколькими источниками информации, для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд, состоящий из боевиков украинских националистических и неонацистских формирований», — сказал собеседник РИА Новости.

Он добавил, что «по просьбе Лондона киевским режимом в июле текущего года были отданы соответствующие указания СБУ и ГУР (Главное управление разведки) минобороны оказать максимальное и оперативное содействие представителям британской разведки MI6 и спецподразделения SAS в подборе 100 боевиков из состава украинских нацформирований, имеющих значительный боевой опыт на "восточном фронте"».

Отряд должен будет проводить диверсии и ликвидировать африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией, сообщил источник.

Отряд отправят во второй половине августа, по словам собеседника агентства, украинское судно должно доставить боевиков из порта Измаил в город Омдурман в Судане.