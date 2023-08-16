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Панарин лишился ружья за стрельбу в неположенном месте

Источник:
Sibnet.ru
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Артемий Панарин
Фото: © Федерация хоккея России

Суд в Новгородской области оштрафовал форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина за стрельбу в неположенном месте и конфисковал ружье, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов.

Инцидент произошел 6 июля в урочище Тумашево Мошенского района, куда Панарин приехал поохотиться. Он несколько раз выстрелил из принадлежащего ему ружья, но сделал это в неотведенном месте.

Хоккеист «допустил грубое нарушение общественной безопасности, угрожавшее жизни и здоровью граждан», говорится в вердикте суда.

Панарин оштрафован на 40 тысяч рублей, его ружье конфисковали.

По словам очевидцев, после инцидента с ружьем с хоккеистом сфотографировалась половина поселка, в том числе и полицейские, написал портал «53 новости».

Панарин играет за «Рейнджерс» с 2019 года и является лучшим бомбардиром команды. Контракт будет действовать еще три сезона.

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