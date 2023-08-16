Украина оценила вариант с обменом территорий на членство в НАТО

Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части ее территорий являются совершенно неприемлемыми, заявил официальный представитель украинского МИДа Олег Николенко.

«Всегда предполагал, что альянс, как и Украина, не торгует территориями. Осознанно или неосознанно участие чиновников НАТО в формировании нарратива о возможности ухода Украины со своих территорий играет на руку России», — написал Николенко на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена).

Николенко предложил НАТО «в интересах евроатлантической безопасности» обсудить «способы ускорения победы Украины» и получение полноправного членства в Североатлантическом альянсе.

Глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен ранее допустил, что Киев может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своих территорий. Он назвал это одним из возможных вариантов завершения конфликта на Украине.