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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украина оценила вариант с обменом территорий на членство в НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части ее территорий являются совершенно неприемлемыми, заявил официальный представитель украинского МИДа Олег Николенко.

«Всегда предполагал, что альянс, как и Украина, не торгует территориями. Осознанно или неосознанно участие чиновников НАТО в формировании нарратива о возможности ухода Украины со своих территорий играет на руку России», — написал Николенко на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена).

Николенко предложил НАТО «в интересах евроатлантической безопасности» обсудить «способы ускорения победы Украины» и получение полноправного членства в Североатлантическом альянсе.

Глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен ранее допустил, что Киев может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своих территорий. Он назвал это одним из возможных вариантов завершения конфликта на Украине.

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Топ комментариев

NerosMan

4% инфляции это в чьих фантазиях

usacomp

Муська сходи в магазин увидишь реальную инфляцию.

Voennii

Я таки думаю что Шойгу больше должен волновать военный ресурс России.

fydor55

Маскировка хорошая куда поставили забыли,а в траве не видать