Начался отказ от 3G в России

Стратегия развития связи планирует отказ использование технологии 3G между 2023 и 2030 годами, освободив радиочастотный спектр для более современных стандартов. Первый этап включает разработку российского оборудования стандарта LTE на сетях связи.

Этот же этап предусматривает разработку и практическое внедрение российского телекоммуникационного оборудования для стандартов 5G и готовых к 6G, сообщает ТАСС со ссылкой на текст стратегии. До 2030 года планируется совместное использование инфраструктуры мобильной связи для сетей 5G, а позже и 6G.

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Важной частью первого этапа стало закрепление ключевых принципов развития сетей 4G и 5G в России.

Это включает использование радиочастотного диапазона 4800-4990 МГц (с возможным расширением до 4400-4990 МГц) для поддержки 5G и использование российских средств криптографической защиты информации (СКЗИ) для обеспечения безопасности связи.