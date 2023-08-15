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НАТО предложило Украине уступить территорию России

Источник:
Verdens Gang
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Украина может вступить в Североатлантический альянс в обмен на уступку части своей территорий России, заявил глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен.

«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО. При этом Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры»,— сказал Йенсен.

По его словам, переговоры о послевоенном статусе Украины уже идут, а вопросы об уступке территории РФ поднимает не только он. «Я не говорю, что так должно произойти. Но это может быть возможным решением», — подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября 2022 года объявил о подаче заявки на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. При этом он подчеркнул, что Киев ради вступления в альянс не рассматривает варианты территориальных уступок России.

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NerosMan

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usacomp

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Voennii

Я таки думаю что Шойгу больше должен волновать военный ресурс России.

-Керя-

Классный ролик. А народ говорит мы раньше машины покупали за 500т.р. а теперь за 1500000 ...