НАТО предложило Украине уступить территорию России

Украина может вступить в Североатлантический альянс в обмен на уступку части своей территорий России, заявил глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен.

«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО. При этом Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры»,— сказал Йенсен.

По его словам, переговоры о послевоенном статусе Украины уже идут, а вопросы об уступке территории РФ поднимает не только он. «Я не говорю, что так должно произойти. Но это может быть возможным решением», — подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября 2022 года объявил о подаче заявки на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. При этом он подчеркнул, что Киев ради вступления в альянс не рассматривает варианты территориальных уступок России.