Сотни спортсменов соревновались в беге по горам в «Манжероке»

Масштабный фестиваль для любителей бега по пересеченной местности Wild Trail прошел на курорте «Манжерок» в Республике Алтай, он собрал более 340 участников со всей страны, сообщила пресс-служба курорта.

Организаторы подготовили маршруты разных уровней сложности, женщины и мужчины состязались отдельно. Взрослым были доступны дистанции на 4, 15, 25, 40 километров, дети бежали 500 метров, подростки – 2 километра.

Трассы прошли мимо уникальных природных достопримечательностей Республики Алтай. Трейлраннеры восхитились видами на Катунь и пробежались вдоль Чуйского тракта и окрестностей Манжерокского озера, забрались на гору Черепан и вершину знаменитой горы Синюха на высоту 1240 метров.

«Манжерок Wild Trail на Алтае прошел впервые и стал значимым событием в мире любительского спорта. Забеги разной протяженности позволили как начинающим, так и опытным бегунам насладиться не только красотами Алтая, но и стали настоящим испытанием на прочность для истинных фанатов гор», – отметил генеральный директор курорта Владимир Щербинин.

Это были не просто соревнования, а настоящий фестиваль, в который вошли лекции, мастер-классы, лектории, тренировки и концерт. Участники забегов и гостей праздника приветствовала группа «Горшенев» – новый проект лидера «Кукрыниксов».