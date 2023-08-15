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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия нанесла удар по предприятиям украинского ВПК

Источник:
Sibnet.ru
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Российская армия ночью 15 августа поразила ключевые объекты военной промышленности Украины, сообщает Минобороны РФ. Удар нанесли высокоточным оружием, цель удара достигнута, подчеркнуло ведомство.

«Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб», — отмечается в сообщении. При этом местоположение пораженных российскими ракетами объектов не уточняется.

Также военное ведомство отчиталось об ударах по складу боеприпасов украинской армии в Запорожской области и пункту управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны в Краматорске.

Украина минувшей ночью сообщала о ракетных атаках в Львовской, Волынской, Днепропетровской, Черкасской областях. Так, в Луцке получило повреждения промышленное предприятие, еще одно предприятие повреждено в Днепре.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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Топ комментариев

NerosMan

4% инфляции это в чьих фантазиях

usacomp

Муська сходи в магазин увидишь реальную инфляцию.

Voennii

Я таки думаю что Шойгу больше должен волновать военный ресурс России.

-Керя-

Классный ролик. А народ говорит мы раньше машины покупали за 500т.р. а теперь за 1500000 ...