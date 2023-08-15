Россия нанесла удар по предприятиям украинского ВПК

Российская армия ночью 15 августа поразила ключевые объекты военной промышленности Украины, сообщает Минобороны РФ. Удар нанесли высокоточным оружием, цель удара достигнута, подчеркнуло ведомство.

«Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб», — отмечается в сообщении. При этом местоположение пораженных российскими ракетами объектов не уточняется.

Также военное ведомство отчиталось об ударах по складу боеприпасов украинской армии в Запорожской области и пункту управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны в Краматорске.

Украина минувшей ночью сообщала о ракетных атаках в Львовской, Волынской, Днепропетровской, Черкасской областях. Так, в Луцке получило повреждения промышленное предприятие, еще одно предприятие повреждено в Днепре.