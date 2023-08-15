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Выпущено молоко против коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Молоко против коронавируса начали производить в Узбекистане, сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций страны.

Разработкой иммунных молочных продуктов занимается компания Panaev Farms. Исследования стартовали два года назад на северо-востоке страны совместно с правительством и Венским медицинским университетом.

Сначала коров привили китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001. Через некоторое время в сыворотке животных стали вырабатываться антитела, которые сохраняются в свежем молоке. Проведенные исследования подтвердили, что напиток можно применять в лечебных целях.

Ранее в России выявили случаи заражения новым штаммом COVID-19. EG.5.1 — это подвид «омикрона», который отличается повышенной заразностью. Штамм уже взяли под наблюдение специалисты Всемирной организации здравоохранения.

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Экономика #Продукты
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