НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Казахстан начнет выращивать бананы

Источник:
Sibnet.ru
307 1

Тепличное хозяйство для выращивания бананов в промышленных объемах появится на юге Казахстана, сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

«Сорт банана выведен специально и адаптирован под казахстанские климатические условия», — говорится в сообщении ведомства. Инвестиции в проект на первом этапе составляют 4 миллиона долларов.

Выращиванием бананов займется турецкая компания GenGroup Qazaqstan, которая построила в регионе тепличный комплекс площадью более 5 гектаров. Теплицы оборудованы климат-контролем и системой адаптивного питания.

Первый урожай бананов ожидается примерно через шесть-восемь месяцев. В планах инвестора — расширить тепличный комплекс в два раза, это позволит собирать урожай порядка 1 тысячи тонн в год.

Россия входит в тройку крупнейших импортеров бананов в мире. Практически весь объем закупается в Эквадоре. Ежегодно россияне съедают порядка 2,5 миллиона тонн бананов.

Еще по теме
Выпущено молоко против коронавируса
Росстат подсчитал стоимость обеда из котлет и пюре
Эксперт предупредил о резком скачке цен на суши и роллы
Мясо индейки подскочит в цене
смотреть все
Экономика #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия выбрала альтернативу Windows
Популярные SSD стали массово выходить из строя
Украина атаковала Крымский мост
Россия спустя полвека отправила станцию на Луну
Обсуждение (1)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Matkn

Нефть 87$ за баррель, в чём причина слабого ₽ пусть объяснят!

-Керя-

Классный ролик. А народ говорит мы раньше машины покупали за 500т.р. а теперь за 1500000 ...

Voennii

Я таки думаю что Шойгу больше должен волновать военный ресурс России.

NerosMan

4% инфляции это в чьих фантазиях