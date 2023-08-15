Казахстан начнет выращивать бананы

Тепличное хозяйство для выращивания бананов в промышленных объемах появится на юге Казахстана, сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

«Сорт банана выведен специально и адаптирован под казахстанские климатические условия», — говорится в сообщении ведомства. Инвестиции в проект на первом этапе составляют 4 миллиона долларов.

Выращиванием бананов займется турецкая компания GenGroup Qazaqstan, которая построила в регионе тепличный комплекс площадью более 5 гектаров. Теплицы оборудованы климат-контролем и системой адаптивного питания.

Первый урожай бананов ожидается примерно через шесть-восемь месяцев. В планах инвестора — расширить тепличный комплекс в два раза, это позволит собирать урожай порядка 1 тысячи тонн в год.

Россия входит в тройку крупнейших импортеров бананов в мире. Практически весь объем закупается в Эквадоре. Ежегодно россияне съедают порядка 2,5 миллиона тонн бананов.