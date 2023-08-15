«Калашников» показал укороченный АК‑19

Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев впервые представил автомат АК-19 в исполнении с коротким стволом.

По сравнению с базовой моделью 2019 года, в конструкцию АК-19 были внесены существенные изменения. Помимо укороченного ствола, это и двусторонний переводчик огня, который хорошо зарекомендовал себя при эксплуатации АК-12, ППК-20, и ряд других изменений.

«Дело в том, что в настоящее время на мировом рынке оружия высока потребность именно в компактных моделях. Не скрою, что данный автомат разрабатывается нами именно с прицелом на экспортные контракты. Вместе с тем, и на российском внутреннем рынке мы отчетливо видим спрос на подобные модели у силовых структур и правоохранительных органов», — сказал Уржумцев.

Прицельная дальность стрельбы 5,56-миллметрового автомата достигает 400 метров, а темп — 700 выстрелов в минуту. Весит оружие 3,3 кг, но без магазина, штыка-ножа и ружейного ремня. Магазин АК-19 рассчитан на 30 патронов.

Длина автомата варьируется в пределах от 740 до 800 миллиметров в боевом положении, от 895 до 955 — в боевом положении с прибором малошумной стрельбы, а со сложенным прикладом — 560 миллиметров.