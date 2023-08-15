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Скончался советский клоун Андрюша

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Росгосцирка

Актер цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, умер во вторник, 15 августа, сообщила пресс-служба Росгосцирка.

Николаев скончался на 86 году жизни. Он умер в ночь с понедельника на вторник в Боткинской больнице. 

По информации СМИ, Николаев был госпитализирован с острой стадией механической желтухи. Заболевание требовало немедленного хирургического вмешательства, но артист отказался от операции.

Андрею Николаеву довелось работать с мастерами клоунады и учиться у лучших — Карандаша, Попова, Никулина, Эмиля Кио. Клоун Андрюша сам придумывал и ставил номера, выходя за пределы классической клоунады. Он удивлял публику акробатическими трюками и виртуозным эквилибром.

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