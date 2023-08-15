Деревянко сыграет себя в сериале «Из поморов мы»

Павел Деревянко сыграет актера в комедийном сериале «Из поморов мы», съемки проекта стартовали в Архангельске во вторник, сообщила пресс-служба канала СТС.

По сюжету актер Павел Деревянко селится в доме семьи Беловых, глава которой Егор всю жизнь зарабатывает физическим трудом и ненавидит гламурных знаменитостей. И теперь вместо погружения в быт поморов главный герой попадает в череду проблем семейства и всего города во главе с мэром.

«Непривычно играть героя с моим именем. Ведь это не совсем я, поэтому сначала даже запутался. Но потом решил, что покажу иронично обобщенный образ артиста и буду с нескольких знакомых актеров снимать по чуть-чуть разные особенности: и речевые, и поведенческие», — цитирует СТС Деревянко.

Актер добавил, что в сериале его героя ждет трансформация: он очеловечивается, с него сходят ненужная шелуха и московский флер.

Креативный продюсер сериала Дмитрий Белавин отметил, что, хоть и главный герой — реальный актер Деревянко, но его биография в комедии будет изменена.

Кроме Павла Деревянко в сериале снялись Антон Богданов, Варвара Володина, Артем Волобуев, Алексей Батанин, Вероника Васант, Ольга Кавалай-Аксенова. Комедия будет состоять из 13 серий и выйдет на СТС.