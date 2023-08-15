Кондратюк выиграл у Плющенко $10 тысяч

Двукратный олимпийский чемпион, а теперь создатель ледовых шоу Евгений Плющенко предложил чемпиону Европы 2022 года Марку Кондратюку сделать 10 тройных акселей подряд. Тот справился и получил 10 тысяч долларов.

«Я тебе предлагаю сделать 10 тройных акселей чисто. Паузу можешь сделать после каждого прыжка — максимум 15 секунд. Если делаешь, получаешь от меня 10 тысяч долларов. Во время шоу, при зрителях, одна попытка», — объявил условия пари Плющенко Кондратюку на видео, опубликованном в Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Попытка состоялась на шоу Плющенко «Щелкунчик» в Пекине. Фигурист справился с задачей.

Кондратюку 19 лет, он чемпион Европы и России 2022 года, победитель Олимпиады в Пекине в командном турнире.