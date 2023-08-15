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Банк России повысил ключевую ставку сразу до 12%

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России на внеочередном заседании совета директоров принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов — с 8,5% до 12%, говорится в сообщении ЦБ.

«Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности», — сказано в сообщении Банка России. Накануне курсы доллара и евро превышали 101 рубль и 111 рублей соответственно впервые с марта 2022 года.

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Принятое решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем, уточнили в ЦБ.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — отметил Банк России.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году.

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