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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу заявил об исчерпании военных ресурсов Украины

Источник:
ТАСС
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Военный ресурс Украины почти исчерпан, об этом говорят итоги боевых действий, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

«Несмотря на всестороннюю помощь Запада, ВСУ не удается добиться результатов. Пример тому — разрекламированное стратегическое контрнаступление. Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан», — цитирует ТАСС Шойгу

По его словам, США под лозунгом поддержки Киева «зачищают военные арсеналы партнеров в мире», а, по сути, расчищают рынок для продукции собственного оборонно-промышленного комплекса.

Шойгу добавил, что за новое вооружение партнерам придется согласиться на ограничение суверенитета в сфере безопасности. «Примером может служить Европа, где оборонная политика полностью подчинена интересам Вашингтона», — сказал министр.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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