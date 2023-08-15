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Оценен вред зарядки смартфона всю ночь

Источник:
Sibnet.ru
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Разряженный телефон
Разряженный телефон
Фото: © Sibnet.ru

Смартфоны можно оставлять на зарядке на ночь, но только не под подушкой, иначе возникнет перегрев, сообщил специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Современные модели телефонов имеют дополнительную защиту. Когда заряд литий-ионного аккумулятора доходит до 100%, он перестает заряжаться.

Случаи возгорания телефонов возможны из-за выхода из строя контроллера заряда.

Специалист порекомендовал, чтобы избежать перегрева, не класть телефон под подушку. Электронные устройства должны иметь возможность рассеивать тепло.

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Matkn

Нефть 87$ за баррель, в чём причина слабого ₽ пусть объяснят!

-Керя-

Классный ролик. А народ говорит мы раньше машины покупали за 500т.р. а теперь за 1500000 ...

masiki

в следующем году изберём путина - он всё исправит и виновных, кто довёл страну до такого состояния, накажет!...

Killer X

если маркеты конвертируют твои рубли это еще не значит что рубли настоящие. ну ты понил.