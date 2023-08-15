Оценен вред зарядки смартфона всю ночь

Разряженный телефон
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Смартфоны можно оставлять на зарядке на ночь, но только не под подушкой, иначе возникнет перегрев, сообщил специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества.
Современные модели телефонов имеют дополнительную защиту. Когда заряд литий-ионного аккумулятора доходит до 100%, он перестает заряжаться.
Случаи возгорания телефонов возможны из-за выхода из строя контроллера заряда.
Специалист порекомендовал, чтобы избежать перегрева, не класть телефон под подушку. Электронные устройства должны иметь возможность рассеивать тепло.