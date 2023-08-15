Оценен вред зарядки смартфона всю ночь

Смартфоны можно оставлять на зарядке на ночь, но только не под подушкой, иначе возникнет перегрев, сообщил специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Современные модели телефонов имеют дополнительную защиту. Когда заряд литий-ионного аккумулятора доходит до 100%, он перестает заряжаться.

Случаи возгорания телефонов возможны из-за выхода из строя контроллера заряда.

Специалист порекомендовал, чтобы избежать перегрева, не класть телефон под подушку. Электронные устройства должны иметь возможность рассеивать тепло.