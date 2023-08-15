Рубль на валютных торгах подрос к доллару и евро

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник вырос по отношению к доллару, евро и юаню, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара в первую минуту открытия торгов снижался до 92,6 рубля, евро — до 103,75 рубля. Но затем курс доллара восстановился до уровня, близкого к закрытию понедельника — 97,15 рубля, евро — до 105,94 рубля.

Сегодня ЦБ проведет внеплановое заседание по денежно-кредитной политике. Ожидается, что решение регулятора поможет охладить валютный рынок и укрепить рубль.

Сейчас ключевая ставка составляет 8,5%. Накануне опрошенные РБК экономисты, дали прогнозы по решению ЦБ. Все эксперты едины во мнении, что регулятор поднимет ставку. В то же время диапазон возможного изменения довольно широкий — от повышения на 1,5% до повышения на 4,5%.