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Число жертв при взрыве на АЗС в Дагестане выросло

Источник:
Sibnet.ru
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Работа МЧС на месте взрыва АЗС в Махачкале в Дагестане
Работа МЧС на месте взрыва АЗС в Махачкале
Фото: © МЧС России

Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до 30 человек, сообщило МЧС России в телеграм-канале.

Ранее сообщалось о 27 погибших. Тела еще троих человек обнаружили при разборе завалов, пояснили в МЧС. Число пострадавших также увеличилось, достигнув 105 человек.

Взрыв произошел вечером 14 августа в здании автосервиса. После начавшегося там пожара огонь перекинулся на заправку, а уже на АЗС взорвалась газовоздушная смесь.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей.

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