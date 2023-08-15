Начали съемки второй части сериала «Исправление и наказание»

Комедия «Исправление и наказание» с Анной Михалковой в главной роли вернется на экраны со вторым сезоном. Телеканал ТНТ и компания Good Story Media уже приступили к съемкам.

Проект сохранит большую часть актерского состава, также зрителей ожидает появление новых героев, в том числе одну из основных ролей сыграет Михаил Пореченков.

В первом сезоне зрители познакомились с семьей Верхоланцевых, члены которой оказались в колонии, в которой как раз работает их родственница. Главная героиня Алена Неверова взялась за перевоспитание горе-семейки по своей экспериментальной методике.

Во втором сезоне Неверова столкнется с личным потрясением, которое чуть не перетащит ее на темную сторону. С появлением нового начальника колонии (Михаил Пореченков) ее вера в добро и людей столкнется с новыми испытаниями.

Каждому из Верхоланцевых тоже предстоит пройти свой новый путь. Костя будет винить в своих неудачах Неверову, и станет одержим желанием отомстить ей. Марина откроет путь романтическим отношениям с Цыреновым. Жанна продолжит противостоять абьюзеру Жукову, но в их ярком дуэте появится новый участник, который перевернет все с ног на голову.