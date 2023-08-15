НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Начали съемки второй части сериала «Исправление и наказание»

Источник:
Sibnet.ru
250 0
Фото: © пресс-служба ТНТ

Комедия «Исправление и наказание» с Анной Михалковой в главной роли вернется на экраны со вторым сезоном. Телеканал ТНТ и компания Good Story Media уже приступили к съемкам.

Проект сохранит большую часть актерского состава, также зрителей ожидает появление новых героев, в том числе одну из основных ролей сыграет Михаил Пореченков.

В первом сезоне зрители познакомились с семьей Верхоланцевых, члены которой оказались в колонии, в которой как раз работает их родственница. Главная героиня Алена Неверова взялась за перевоспитание горе-семейки по своей экспериментальной методике.

Во втором сезоне Неверова столкнется с личным потрясением, которое чуть не перетащит ее на темную сторону. С появлением нового начальника колонии (Михаил Пореченков) ее вера в добро и людей столкнется с новыми испытаниями.

Каждому из Верхоланцевых тоже предстоит пройти свой новый путь. Костя будет винить в своих неудачах Неверову, и станет одержим желанием отомстить ей. Марина откроет путь романтическим отношениям с Цыреновым. Жанна продолжит противостоять абьюзеру Жукову, но в их ярком дуэте появится новый участник, который перевернет все с ног на голову.

Еще по теме
Роль отца Серкана Болата отдали Жижикину
Анна Хилькевич стала ведущей телевикторины
«Семнадцать мгновений весны» покажут на Первом канале
Премьера «СуперИвановых» состоится на ТВ‑3
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия выбрала альтернативу Windows
Ученые зафиксировали сжатие и растяжение пространства-времени
Популярные SSD стали массово выходить из строя
Составлен топ самых популярных сериалов
Обсуждение (0)
Картина дня
Банк России повысил ключевую ставку сразу до 12%
Шойгу заявил об исчерпании военных ресурсов Украины
Число жертв при взрыве на АЗС в Дагестане выросло
Россия запустит многоразовый космический корабль «Орел»
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Топ комментариев

Matkn

Нефть 87$ за баррель, в чём причина слабого ₽ пусть объяснят!

-Керя-

Классный ролик. А народ говорит мы раньше машины покупали за 500т.р. а теперь за 1500000 ...

masiki

в следующем году изберём путина - он всё исправит и виновных, кто довёл страну до такого состояния, накажет!...

Killer X

если маркеты конвертируют твои рубли это еще не значит что рубли настоящие. ну ты понил.