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Медведев оказался недоволен нейросетью «Шедеврум»

Источник:
Sibnet.ru
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
Фото: © Пресс-служба губернатора Забайкальского края

Заместитель Председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опробовал нейросеть «Шедеврум» и выразил свои размышления о том, насколько компания Яндекс лояльна к России.

«Вот никак не пойму, "Яндекс" лояльная России компания или нет. Решил испытать приложение в области ИИ "Шедеврум". Картинку сгенерировать. Вбил в программу "русский с автоматом в руках". Сделала. Вбил "украинец с автоматом в руках". Не хочет! Противоречит, мол, политике приложения», — написал Медведев в Telegram.

Эти результаты вызвали у Дмитрия Медведева смешанные чувства. С одной стороны, он сомневается в позитивной коннотации, так как изображения с русскими и автоматами могут ассоциироваться с агрессией и насилием. 

С другой стороны, он считает, что это может также толковаться как позитивное явление, показывающее, что русские обладают способностью проявлять доброту и миролюбие.

«Шедеврум» предоставляет возможность создавать изображения на основе текстовых описаний на различных языках, включая русский, английский и казахский. Она ограничена в отношении политики, религии, жестокости, насилия и содержания для взрослых, и не предоставляет возможности создавать дипфейки.

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Топ комментариев

Matkn

Нефть 87$ за баррель, в чём причина слабого ₽ пусть объяснят!

-Керя-

Классный ролик. А народ говорит мы раньше машины покупали за 500т.р. а теперь за 1500000 ...

masiki

в следующем году изберём путина - он всё исправит и виновных, кто довёл страну до такого состояния, накажет!...

Killer X

если маркеты конвертируют твои рубли это еще не значит что рубли настоящие. ну ты понил.