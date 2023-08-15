Заместитель Председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опробовал нейросеть «Шедеврум» и выразил свои размышления о том, насколько компания Яндекс лояльна к России.

«Вот никак не пойму, "Яндекс" лояльная России компания или нет. Решил испытать приложение в области ИИ "Шедеврум". Картинку сгенерировать. Вбил в программу "русский с автоматом в руках". Сделала. Вбил "украинец с автоматом в руках". Не хочет! Противоречит, мол, политике приложения», — написал Медведев в Telegram.

Эти результаты вызвали у Дмитрия Медведева смешанные чувства. С одной стороны, он сомневается в позитивной коннотации, так как изображения с русскими и автоматами могут ассоциироваться с агрессией и насилием.

С другой стороны, он считает, что это может также толковаться как позитивное явление, показывающее, что русские обладают способностью проявлять доброту и миролюбие.

«Шедеврум» предоставляет возможность создавать изображения на основе текстовых описаний на различных языках, включая русский, английский и казахский. Она ограничена в отношении политики, религии, жестокости, насилия и содержания для взрослых, и не предоставляет возможности создавать дипфейки.