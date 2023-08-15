Производство еще одного китайского кроссовера стартовало в России

Первая партия кроссоверов BAIC X55 сошла с конвейера калининградского завода «Автотор», сообщила пресс-служба компании.

BAIC X55 по размерам немного больше, чем Kia Sportage. Он оснащен бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 литра мощностью 188 лошадиных сил и семиступенчатой роботизированной трансмиссией (7DCT). Авто разгоняется до 100 километров в час за 7,8 секунды и соответствует экологическому стандарту Евро 6.

Кроссовер получил панорамную крышу и рейлинги на крыше. Особенной характеристикой автомобиля являются скрытые дверные ручки. При приближении к автомобилю с ключом, двери автоматически отпираются, а ручки выдвигаются; при выходе из автомобиля замки запираются, а ручки убираются также автоматически.

BAIC X55 оснащен интеллектуальными системами безопасности: камера 360, помощник парковки, шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, контроль полосы движения и слепых зон. В числе других опций — электропривод двери багажника с памятью и функцией бесконтактного открытия, климат-контроль, охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике.

X55 — третья модель BAIC российской сборки. На «Автоторе» уже выпускают компактный седан U5 Plus, кроссовер X35 (цена на оба — от 1,8 миллиона рублей) и среднеразмерный внедорожник BJ40 (цена — от 4 миллионов рублей).