Microsoft научила антивирус удалять активатор системы

Microsoft представила новое обновление для своего антивирусного программного решения Defender. Оно призвано обеспечить повышенную безопасность компьютеров в критические первые часы после установки Windows.

Новая версия Microsoft Defender, обозначенная как 1.395.68.0, включает в себя обновление базы данных сигнатур. Это позволяет повысить уровень защиты компьютеров, предотвращая атаки и злонамеренные действия со стороны вредоносных элементов.

В рамках этого обновления была включена блокировка для программы AutoKMS, используемой для нелегальной активации операционных систем Windows и приложений Microsoft Office. Ее удаление на компьютере с пиратской версией Windows может привести к сбою активации.

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Дополнительно Microsoft выпустила обновления для офисных программ, включая такие широко используемые приложения, как Outlook, Excel и Word. Эти обновления направлены на закрытие уязвимостей, включая те, которые могут быть использованы для удаленного выполнения вредоносного кода.