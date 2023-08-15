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Фильм «Барби» получит продолжение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Барби»

Продюсеры фильма «Барби» с Марго Робби решили, что картина должна получить продолжение.

Работа над сиквелом «Барби» уже началась, сообщило британское издание The Sun. Решение о съемках второго фильма приняли на фоне рекордных кассовых сборов.

Фильм «Барби» вышел в прокат 21 июля. На момент публикации, касса ленты составляет более 1,1 миллиарда долларов. Это рекорд среди художественных фильмов, снятых режиссером женщиной.

В России «Барби» в прокат не выходила из-за отказа западных киностудий сотрудничать на фоне СВО. Отечественные кинотеатры обещают показать картину, когда она появится в зарубежных онлайн-кинотеатрах.

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