Фотограф показал малоизвестный геоглиф «Ленин» под Шушенским

Фотограф Сергей Токарев обнаружил рядом с дорогой перед поселком Шушенское в Красноярском крае надпись «Ленин», созданную посаженными деревьями, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Геоглиф совсем маленький, видимо, высадили недавно. И если специально не смотреть на склон, скорее всего проедете мимо», — написал Токарев.

По его словам, геоглиф находится по левой стороне дороги, если ехать в направление Шушенского. Буквально через 200 метров после поворота к верстовому столбу на Думной горе. На ней останавливался Ленин на привал по пути из Минусинска в Шушенское во время ссылки.

Гигантская надпись из деревьев «Ленин 1870-1970» есть на берегу Красноярского водохранилища. Ее можно увидеть только с воздуха напротив устья реки Бирюса.