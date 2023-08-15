Чемпионка России по плаванью сменила спортивное гражданство

Чемпионка России по плаванью Софья Сподаренко сменила спортивное гражданство, теперь она будет выступать за Казахстан.

«Я не скрывала этот факт, но не могла говорить во всеуслышание до завершения всех процессов. Я с радостью хочу сообщить, что теперь представляю сборную Казахстана как профессиональный спортсмен», — рассказала Сподаренко в видео, опубликованном в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Она добавила, что это был «осознанный и зрелый выбор», и поблагодарила Всероссийскую федерацию плавания за возможность показать высокие результаты.

«Последняя вещь, которую я хочу сказать, — это то, что я не хочу быть хорошей для каждого. У вас есть цель? У меня есть, и она потрясающая», — заявила пловчиха

Сподаренко родилась в 1998 году в Казахстане, в городе Усть-Каменогорск. Она выигрывала чемпионат России в 2018 году на дистанции 50 метров баттерфляем.