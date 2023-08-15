Хоккеист Родион Амиров умер в 21 год от опухоли мозга

Нападающий «Салавата Юлаева» и сборной России Родион Амиров умер в возрасте 21 года после полутора лет борьбы с опухолью головного мозга.

«С большим прискорбием сообщаем о кончине Родиона Амирова. Два года назад у Родиона обнаружили опухоль головного мозга. С того момента, как узнал об этом, он отказывался говорить в негативном ключе, решив наслаждаться каждым днем, встречая его с таким же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении всей хоккейной карьеры», — написал агент игрока Дэн Мильштейн в X (Twitter).

«Несмотря на все трудности, Родион всегда был рядом с командой, большой частью нашей хоккейной семьи. Он всегда был на связи, звонил и поздравлял хоккеистов после побед, вместе с нами переживал взлеты и падения», — говорится в сообщении «Салавата Юлаева» в телеграм-канале.

Амиров был воспитанником уфимского «Салавата Юлаева». За клуб он провел 79 матчей. Игрок был выбран на драфте НХЛ в 2020 году «Торонто Мэйпл Лифс» в первом раунде.

Хоккеист выступал за сборные России всех возрастов. В 2019 году вместе с юниорской командой взял серебро, а в 2021 вместе с молодежкой — бронзу. За сборную страны Амиров в том же году играл на финском этапе Евротура. Нападающий стал первым игроком в истории национальной команды, забившим в трех дебютных матчах подряд на этапах этого турнира.

В феврале 2022 года стало известно, что у молодого форварда найдена опухоль головного мозга. После этого Амиров проходил лечение в Германии.