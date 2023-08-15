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Антонов обвинил Киев в применении оружия Запада против мирных людей

Источник:
Sibnet.ru
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Украина использует военную помощь США против мирных людей и гражданских объектов, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

США ранее выделили Украине новый транш оружия и военной техники на сумму 200 миллионов долларов.

«Вашингтон с настойчивостью, достойной лучшего применения, все глубже и глубже погружается в противостояние с Россией. Делает это руками украинцев, отправляет режиму Зеленского новые партии оружия и денег», — написал Антоново в телеграм-канале посольства.

По его словам, в США так и не придумали, как выйти из кровавого проекта и сохранить при этом лицо. «Белый дом, очевидно, не волнует стремительное падение уровня поддержки подобной стратегии в американском обществе. Наоборот, рассчитывает на то, что конфликт затянется еще надолго», — отметил посол

Вашингтон не хочет учиться на своих ошибках и продолжает оказывать ВСУ военную помощь, хотя «подобная безответственность уже слишком дорого обходится как вовлеченным в конфликт сторонам, так и местному налогоплательщику», заключил Антонов.

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Политика #Мир #Оружие
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