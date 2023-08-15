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Машков избрал линию поведения по отношению к уехавшим из России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Александр Подгорчук / "Клопс" / CC BY-SA 4.0

Актер и режиссер Владимир Машков высказался о том, как нужно относиться к артистам, уехавшим из России после начала СВО.

«Вы им хотите что-то ответить? Вступить в дискуссию? С кем?! С людьми, которые поменяли свои полушария головного мозга на другие? У меня для всех них есть одно слово: презрение», — сказал Машков в интервью «Аргументами фактам».

Артист признал, что произнес «страшное слово» презрение. Он отметил, что это не значит «отвернуться» от уехавших из страны людей.

«Оно означает "смотреть очень внимательно". Но не на них, а туда, где наша любовь и уверенность. А тех, льющих грязь, беда настигнет сама», — добавил Машков.

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Топ комментариев

Danilon

Пусть Аксаков за себя говорит ! Я его не избирал. Поганая манера говорить за россиян.

Matkn

Нефть 87$ за баррель, в чём причина слабого ₽ пусть объяснят!

masiki

в следующем году изберём путина - он всё исправит и виновных, кто довёл страну до такого состояния, накажет!...

razor_mix

Чет не вижу радости здешних ботов