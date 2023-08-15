Машков избрал линию поведения по отношению к уехавшим из России

Актер и режиссер Владимир Машков высказался о том, как нужно относиться к артистам, уехавшим из России после начала СВО.

«Вы им хотите что-то ответить? Вступить в дискуссию? С кем?! С людьми, которые поменяли свои полушария головного мозга на другие? У меня для всех них есть одно слово: презрение», — сказал Машков в интервью «Аргументами фактам».

Артист признал, что произнес «страшное слово» презрение. Он отметил, что это не значит «отвернуться» от уехавших из страны людей.

«Оно означает "смотреть очень внимательно". Но не на них, а туда, где наша любовь и уверенность. А тех, льющих грязь, беда настигнет сама», — добавил Машков.