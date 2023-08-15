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Учебный истребитель разбился в Краснодарском крае Л‑39

Источник:
Sibnet.ru
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Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае, говорится в сообщении Минобороны России.

«14 августа 2023 года в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. Самолет упал в черте аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет», — сказано в сообщении.

«По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб. Причина крушения устанавливается», — сообщили в Минобороны РФ.

Учебно-тренировочный самолет Л-39 (L-39 Albatros) разработан в Чехословакии в конце 1960-х годов, серийно производился до 1999 года.

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Топ комментариев

Danilon

Пусть Аксаков за себя говорит ! Я его не избирал. Поганая манера говорить за россиян.

Matkn

Нефть 87$ за баррель, в чём причина слабого ₽ пусть объяснят!

masiki

в следующем году изберём путина - он всё исправит и виновных, кто довёл страну до такого состояния, накажет!...

razor_mix

Чет не вижу радости здешних ботов