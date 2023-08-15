Учебный истребитель разбился в Краснодарском крае Л‑39

Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае, говорится в сообщении Минобороны России.

«14 августа 2023 года в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. Самолет упал в черте аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет», — сказано в сообщении.

«По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб. Причина крушения устанавливается», — сообщили в Минобороны РФ.

Учебно-тренировочный самолет Л-39 (L-39 Albatros) разработан в Чехословакии в конце 1960-х годов, серийно производился до 1999 года.