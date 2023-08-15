Ученые доказали вред разогрева еды в пластике в микроволновке

Ученые Университета Небраски-Линкольн в США выяснили, что миллиарды нанометровых частиц могут попасть из пластиковых контейнеров в пищу во время разогревания в микроволновке.
Ученые экспериментировали с использованием контейнеров для
детского питания, изготовленных из полипропилена и полиэтилена.
После трех минут нагрева в микроволновке в нагреваемой в
контейнере жидкость попадало от что 4,22 миллиона микропластиковых и 2,11
миллиарда нанопластиковых частиц с одного сантиметра пластика.
Исследователи обнаружили, что разогрев воды или молочных
продуктов в микроволновой печи в пластике, вероятно, обеспечивает самые высокие
относительные концентрации пластика.
Полностью вред микропластика на организм человека не изучен.
Исследования показали, что они могут вредны для кишечника. Но ученые уверены,
что люди должны быть предупреждены о попадании пластика в организм.