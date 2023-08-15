Ученые доказали вред разогрева еды в пластике в микроволновке

Ученые Университета Небраски-Линкольн в США выяснили, что миллиарды нанометровых частиц могут попасть из пластиковых контейнеров в пищу во время разогревания в микроволновке.

Ученые экспериментировали с использованием контейнеров для детского питания, изготовленных из полипропилена и полиэтилена.

После трех минут нагрева в микроволновке в нагреваемой в контейнере жидкость попадало от что 4,22 миллиона микропластиковых и 2,11 миллиарда нанопластиковых частиц с одного сантиметра пластика.

Исследователи обнаружили, что разогрев воды или молочных продуктов в микроволновой печи в пластике, вероятно, обеспечивает самые высокие относительные концентрации пластика.

Полностью вред микропластика на организм человека не изучен. Исследования показали, что они могут вредны для кишечника. Но ученые уверены, что люди должны быть предупреждены о попадании пластика в организм.