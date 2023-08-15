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Ученые доказали вред разогрева еды в пластике в микроволновке

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые Университета Небраски-Линкольн в США выяснили, что миллиарды нанометровых частиц могут попасть из пластиковых контейнеров в пищу во время разогревания в микроволновке.  

Ученые экспериментировали с использованием контейнеров для детского питания, изготовленных из полипропилена и полиэтилена.

После трех минут нагрева в микроволновке в нагреваемой в контейнере жидкость попадало от что 4,22 миллиона микропластиковых и 2,11 миллиарда нанопластиковых частиц с одного сантиметра пластика.

Исследователи обнаружили, что разогрев воды или молочных продуктов в микроволновой печи в пластике, вероятно, обеспечивает самые высокие относительные концентрации пластика. 

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Полностью вред микропластика на организм человека не изучен. Исследования показали, что они могут вредны для кишечника. Но ученые уверены, что люди должны быть предупреждены о попадании пластика в организм.

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Топ комментариев

Danilon

Пусть Аксаков за себя говорит ! Я его не избирал. Поганая манера говорить за россиян.

Matkn

Нефть 87$ за баррель, в чём причина слабого ₽ пусть объяснят!

masiki

в следующем году изберём путина - он всё исправит и виновных, кто довёл страну до такого состояния, накажет!...

razor_mix

Чет не вижу радости здешних ботов