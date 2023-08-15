Райдер Алены Апиной появился в Сети

Две бутылки недорогого вина, много хлеба и закуски указаны в райдере певицы Алены Апиной.

Райдер певицы оказался достаточно бюджетным, если не учитывать стандартные пожелания — перелет бизнес-классом и номера люкс.

В гримерку Апина просит подать воду, фрукты, чай и кофе, несколько видов колбасы, рыбы, сыра и хлеба, а также бутылку белого вина не дешевле 700 рублей и бутылку игристого вина не дешевле 1000 рублей, сообщает телеграм-канал «Звездач».

В райдерах артистов часто бывают пункты, которые вызывают вопросы. Например, Светлана Лобода просит несколько пар носков определенной марки. Певица объясняла, что она их «не стирает, а выбрасывает»