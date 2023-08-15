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Станция «Луна‑25» передала первые кадры из космоса

Источник:
Sibnet.ru
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Эмблема миссии «Луна-25»
Эмблема миссии «Луна-25»
Фото: © ИКИ РАН

Камеры бортового телевидения станции «Луна-25» передали первые снимки из космоса, сообщает Институт космических исследований РАН.

На снимках видны элементы конструкции аппарата «Луна-25» на фоне Земли и Луны. На третьем снимке видна эмблема миссии и ковш бортового манипулятора.

Космический аппарат «Луна-25» продолжает перелет к естественному спутнику Земли. Все системы космического аппарата работают штатно, связь со станцией устойчивая.

Фото: © ИКИ РАН

Автоматическая станция «Луна-25» впервые в современной истории России отправлена к естественному спутнику Земли. Ей предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.

В части посадки «Луна-25» принципиально отличается от своих предшественниц: советские лунные станции прилунялись в экваториальной зоне, новая станция должна совершить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности.

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Топ комментариев

Danilon

Пусть Аксаков за себя говорит ! Я его не избирал. Поганая манера говорить за россиян.

Matkn

Нефть 87$ за баррель, в чём причина слабого ₽ пусть объяснят!

masiki

в следующем году изберём путина - он всё исправит и виновных, кто довёл страну до такого состояния, накажет!...

razor_mix

Чет не вижу радости здешних ботов