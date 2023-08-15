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Взрыв возле заправки в Дагестане унес жизни 25 человек. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС России

Взрыв емкостей возле АЗС в Дагестане привел к гибели 25 человек, пострадали не меньше 66 человек, сообщил дагестанский центр медицины катастроф.

Всего после взрыва погибли 25 человек, среди них — трое детей, сообщил центр катастроф «Интерфаксу». По данным правительства Республики, в результате взрыва пострадало более 60 человек.

По данным СУ СК РФ по региону, в понедельник в здании станции технического обслуживания автомобилей произошло возгорание и взрыв, от которого пострадали и погибли люди.

Следователи возбудили уголовное дело возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

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