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Xiaomi представила киберпса, способного делать сальто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Xiaomi представила второе поколение роботов-псов CyberDog 2. Эти киберсобаки стали эволюцией модели, впервые представленной в 2021 году и уже вызвали огромный интерес в мире технологий и робототехники. 

Дизайн новой модели был разработан с учетом внешности доберманов, что придает киберпсу CyberDog 2 элегантную и красивую форму. Его компактные размеры в 36,7 см и малый вес 8,9 кг позволяют ему легко перемещаться и маневрировать в различных средах. 

За мобильность отвечают инновационные микроприводы Xiaomi CyberGear 2. Они позволяют роботу выполнять удивительные трюки, включая сальто назад. Впечатляющие возможности CyberDog 2 можно увидеть в рекламном ролике, где робот демонстрирует свои навыки искусства движения.

Уникальной особенностью новой модели стала её способность самостоятельно подниматься после неудачного приземления. Это сделано для обеспечения бесперебойной работы даже в условиях неблагоприятных обстоятельств.

CyberDog 2 оборудован 19 датчиками, обеспечивающими ему высокую ориентацию в пространстве и возможность преодолевать препятствия. Четыре микрофона и голосовой алгоритм Xiaomi AI делают этого киберпса интерактивным и способным взаимодействовать с людьми.

Как и предыдущая модель, CyberDog 2 использует программное обеспечение с открытым кодом. Новинку уже можно заказать в Китае по цене 12 999 юаней(173,5 тысячи рублей).

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Топ комментариев

Danilon

Пусть Аксаков за себя говорит ! Я его не избирал. Поганая манера говорить за россиян.

Matkn

Нефть 87$ за баррель, в чём причина слабого ₽ пусть объяснят!

masiki

в следующем году изберём путина - он всё исправит и виновных, кто довёл страну до такого состояния, накажет!...

razor_mix

Чет не вижу радости здешних ботов