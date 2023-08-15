Xiaomi представила киберпса, способного делать сальто

Xiaomi представила второе поколение роботов-псов CyberDog 2. Эти киберсобаки стали эволюцией модели, впервые представленной в 2021 году и уже вызвали огромный интерес в мире технологий и робототехники.

Дизайн новой модели был разработан с учетом внешности доберманов, что придает киберпсу CyberDog 2 элегантную и красивую форму. Его компактные размеры в 36,7 см и малый вес 8,9 кг позволяют ему легко перемещаться и маневрировать в различных средах.

За мобильность отвечают инновационные микроприводы Xiaomi CyberGear 2. Они позволяют роботу выполнять удивительные трюки, включая сальто назад. Впечатляющие возможности CyberDog 2 можно увидеть в рекламном ролике, где робот демонстрирует свои навыки искусства движения.

Уникальной особенностью новой модели стала её способность самостоятельно подниматься после неудачного приземления. Это сделано для обеспечения бесперебойной работы даже в условиях неблагоприятных обстоятельств.

CyberDog 2 оборудован 19 датчиками, обеспечивающими ему высокую ориентацию в пространстве и возможность преодолевать препятствия. Четыре микрофона и голосовой алгоритм Xiaomi AI делают этого киберпса интерактивным и способным взаимодействовать с людьми.

Как и предыдущая модель, CyberDog 2 использует программное обеспечение с открытым кодом. Новинку уже можно заказать в Китае по цене 12 999 юаней(173,5 тысячи рублей).