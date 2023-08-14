«Инопланетного монстра» нашли в ледяных водах Антарктиды. ВИДЕО

Биологи из Калифорнийского университета поймали у берегов Антарктиды необычное подводное существо, похожее на инопланетного монстра.

Находка похожа на морскую звезду, однако отличается от нее большими размерами, также у существа сразу 20 конечностей. Исследователи назвали обитателя ледяных вод Promachocrinus fragarius, что переводится как «антарктическая звезда из клубничных перьев».

Животное обитает на глубине от 20 метров до двух километров под поверхностью воды, при этом цвет его щупальцев может быть от белого до темно-красного, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Invertebrate Systematics.

<br>

Ученые отмечают, что открытие подтверждает возможность существования в антарктических глубинах множества неизвестных человечеству видов, которые остаются неизученными из-за экстремальных условий своего обитания.