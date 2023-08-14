«Росэлектроника» представила защищенные мессенджеры «Импульс» и «Колибри» для мобильных устройств под управлением операционных систем Android и «Аврора».



защищенные мессенджеры «Импульс» и «Колибри» Фото: © «Росэлектроника»

Приложения позволяют пользователям безопасно обмениваться информацией и минимизируют возможность утечки личных и служебных данных, отмечает пресс-служба компании. «Колибри» работает на ОС «Аврора 4.0», а «Импульс» — на ОС Android.

Мессенджеры обеспечивают защищенный обмен текстовыми и голосовыми сообщениями, а также файлами, позволяют вести групповые чаты. Работа возможна в двух режимах: через аппаратное средство криптографической защиты информации «Портал-10» и напрямую.

«Импульс» и «Колибри» также позволяют организовать защищенный удаленный доступ корпоративных абонентов к веб-сервисам — электронной почте, облачному хранилищу и видеоконференциям.