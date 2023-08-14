Роспотребнадзор отменил обязательное заполнение анкеты о COVID-19 для прилетающих в Россию из-за рубежа, следует из постановления ведомства, опубликованного на портале правовой информации.

Анкеты о COVID ввели с 1 августа 2020 года. Все россияне, которые прилетают в страну из-за рубежа, должны были заполнять анкеты на сайте «Госуслуг», а также сдать ПЦР тест. Иностранных граждан также обязывали заполнить анкету.

Выборочное тестирование на COVID-19 будут проходить только те граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства, которые прибывают из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации.

Во время первой волны коронавируса для всех въезжающих в Россию действовало правило, согласно которому они должны были проходить 14-дневный карантин. В середине июля 2020 года власти заменили данную меру на обязательную сдачу ПЦР-теста на COVID-19.