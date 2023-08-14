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Рынок криптовалют поразило «похмелье»

Источник:
РБК
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Ситуация на рынке криптовалют напоминает периоды «похмелья» после медвежьих рынков в прошлых циклах, говорится в еженедельном обзоре компании Glassnode.

Цифровые активы торгуются в режиме исторически низкой волатильности, при этом ряд показателей, которые варьируются в диапазоне от 29 до 30 тысяч долларов, свидетельствуют о крайнем истощении рынка, отмечается в отчете.

Концентрация краткосрочных держателей и средние цены покупки свидетельствуют о том, что рынок перегружен. При этом инвесторы достигли рекордно низкого уровня готовности тратить монеты в сети.

Такая низкая волатильность истощает рынок, что часто влечет за собой относительно слабый спрос. По прогнозам экспертов, ситуация вряд ли поменяется в ближайшее время. В дополнение ко всему большинство инвесторов в убытке, что мешает восстановлению рынка.

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Топ комментариев

Danilon

Пусть Аксаков за себя говорит ! Я его не избирал. Поганая манера говорить за россиян.

Matkn

Нефть 87$ за баррель, в чём причина слабого ₽ пусть объяснят!

nicollaich

Украина-марионеточное государство.Уже открытым текстом.

GammiPluh

Ну так и будет пока весь моб. резерв Украины не погибнет, а потом страну поделят по частям