Предоставленные украинским военным Великобританией танки Challenger 2 так и не появились на поле боя, их местонахождение остается неизвестным.

Британский подполковник Стюард Кроуфорд отметил, что военный корреспондент Джонатан Бил недавно спросил двух руководящих военными действиями генералов ВСУ о местонахождении танков. Ему ответили, что у ВСУ их нет, передает Daily Express.

Эксперт отметил, что украинские военные по каким-то причинам не вводят британские бронемашины в бой. При этом он признал, что Challenger 2 вряд ли смогли бы повлиять на ход боевых действий.

Кроуфорд подчеркнул, что Challenger 2 уязвимы для мин и БПЛА, как и немецкие Leopard 2, значительная часть которых была уничтожена российскими войсками в ходе контрнаступления ВСУ.