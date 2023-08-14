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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина «потеряла» британские танки

Источник:
Daily Express
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Предоставленные украинским военным Великобританией танки Challenger 2 так и не появились на поле боя, их местонахождение остается неизвестным.

Британский подполковник Стюард Кроуфорд отметил, что военный корреспондент Джонатан Бил недавно спросил двух руководящих военными действиями генералов ВСУ о местонахождении танков. Ему ответили, что у ВСУ их нет, передает Daily Express.

Эксперт отметил, что украинские военные по каким-то причинам не вводят британские бронемашины в бой. При этом он признал, что Challenger 2 вряд ли смогли бы повлиять на ход боевых действий.

Кроуфорд подчеркнул, что Challenger 2 уязвимы для мин и БПЛА, как и немецкие Leopard 2, значительная часть которых была уничтожена российскими войсками в ходе контрнаступления ВСУ.

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Оборона #Оружие
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