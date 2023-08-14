Подержанные китайские кроссоверы стали дороже, чем при покупке

Китайский кроссовер Changan CS35 Plus через три года после покупки можно продать по цене в полтора раза выше изначальной, выяснило агентство «Автостат».

Аналитическое агентство «Автостат» проанализировало цены на китайские кроссоверы возрастом три года.

Самым ликвидным стал Changan CS35 Plus с двигателем 1,6 литра и механической коробкой передач. Его рейтинг остаточной стоимости составляет 152,9%. То есть чрез три года после покупки автомобиль можно продать по цене в полтора раза выше той, за которую взяли.

На втором месте рейтинга расположился Chery Tiggo 4, оснащенный двухлитровым двигателем и «автоматом». Индекс остаточной стоимости этого кроссовера составил 144%. Замыкает тройку лидеров Geely Coolray с мотором 1,5 литра и автоматической коробкой передач — его результат равен 140,4%.

По мнению экспертов «Автостата», столь высокие результаты остаточной стоимости связаны в том числе с резким ростом цен на новые машины, который произошел весной 2022 года.