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Шойгу оценил западную технику

Источник:
РИА Новости
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Иностранная военная техника в реальных условиях оказалась далеко не безупречной, завил министр обороны Сергей Шойгу.

«Широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. В этом вы можете убедиться, посмотрев экспозицию трофейного оружия», — сказал министр на церемонии открытия форума «Армия-2023».

Ранее стало известно, что на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» продемонстрируют западную технику, захваченную в ходе спецоперации. Известно, что российские военные захватили в зоне спецоперации танки Leopard и AMX, БМП Bradley.

Российские специалисты успели ознакомиться с шестью типами иностранной трофейной техники. Они обратили внимание на ее слабую подвижность и ремонтопригодность, а также излишнюю сложность конструкции и трудоемкое техобслуживание.

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Оборона #Оружие
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