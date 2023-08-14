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Пуму привезли в новосибирский зоопарк

Источник:
Sibnet.ru
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Самец пумы
Самец пумы
Фото: © Новосибирский зоопарк

Специалисты на автомобиле привезли самца пумы из Нижнего Новгорода в Новосибирск, в новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило этого вида кошачьих не было почти год, сообщает пресс-служба учреждения.

В коллекции новосибирского зоопарк был этот вид, но с 2022 года пумы в нем не содержались. И теперь у посетителей снова появилась возможность увидеть этих прекрасных кошек.

«Нижегородские коллеги передали нам молодого самца пумы. Ему еще нет и года, он родился в сентябре 2022 года. Мы везли его в Новосибирск на автомобиле. В пути были трое суток. Он хорошо перенес дорогу и быстро адаптируется к новому месту. Он уже успел нас всех покорить своим спокойным нравом, любопытством, красотой. В перспективе мы планируем подобрать ему пару», – сказала зоолог Юлия Коновалова.

Самец появился на свет в зоопарке «Лимпопо» Нижнего Новгорода, был выкормлен матерью. У Новосибирского зоопарка большой опыт содержания представителей семейства кошачьих. Сотрудники зоологического парка постарались создать для прибывшей пумы максимально комфортные условия. Молодой самец живет в вольере, расположенном рядом с рысями.

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Жизнь #Звери #Новосибирск
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