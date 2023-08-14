Доступный 3D-принтер Xiaomi поступил в продажу

Компания Xiaomi начала продажи фирменного 3D-принтера Mijia всего за 235 долларов, пока устройство доступно в Китае.

Принтер не требует сборки и работает «из коробки». Масса компактного устройства — всего 8,5 килограмма, у него простое управление, что делает его идеальным для новичков, которые занимаются распечаткой небольших моделей.

Модели можно печатать нажатием одной кнопки в специальном приложении, принтер поддерживает автоматическую нарезку, создание опор, настройку параметров и расположение нескольких частей.

Производитель утверждает, что 3D-принтер использует искусственный интеллект для интеллектуальной настройки параметров. Картридж с печатным материалом входит в комплект поставки, его легко заменить.

Устройство оснащено однолинейной направляющей по оси Z и кастомным высокомощным мотором. Xiaomi утверждает, что у 3D-принтера есть собственная библиотека моделей, он также поддерживает загрузку сторонних моделей.