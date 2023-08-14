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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пиво спасло загоревшийся автомобиль

Источник:
Sibnet.ru
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Мужчина в Германии потушил загоревшийся автомобиль с помощью восьми бутылок пива, сообщило управление полиции немецкого Ростока.

Семья быстро вышла из вспыхнувшего при движении Ford Focus. Отец семейства достал из багажника вещи и ящик пива и приступил к «первым действиям по тушению» огня.

«После восьми бутылок пива пожар был потушен», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место пожарные отключили аккумулятор и предотвратили утечку экологически опасных жидкостей.

Причиной возгорания Ford Focus, который направлялся в Берлин, стала техническая неисправность. Автомобилю был нанесен материальный ущерб в размере около 6 тысяч евро.

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Топ комментариев

Danilon

Пусть Аксаков за себя говорит ! Я его не избирал. Поганая манера говорить за россиян.

nicollaich

Украина-марионеточное государство.Уже открытым текстом.

GammiPluh

Ну так и будет пока весь моб. резерв Украины не погибнет, а потом страну поделят по частям

Asd10

Не прав Скотт Риттер. Зеленский избран свободолюбивых и незалежным народом Украины путем демократических...