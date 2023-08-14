Пиво спасло загоревшийся автомобиль

Мужчина в Германии потушил загоревшийся автомобиль с помощью восьми бутылок пива, сообщило управление полиции немецкого Ростока.

Семья быстро вышла из вспыхнувшего при движении Ford Focus. Отец семейства достал из багажника вещи и ящик пива и приступил к «первым действиям по тушению» огня.

«После восьми бутылок пива пожар был потушен», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место пожарные отключили аккумулятор и предотвратили утечку экологически опасных жидкостей.

Причиной возгорания Ford Focus, который направлялся в Берлин, стала техническая неисправность. Автомобилю был нанесен материальный ущерб в размере около 6 тысяч евро.